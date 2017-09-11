Sorgun Belediyespor 2'nci Ligde Mücadele Edecek

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından kurulan Sorgun Gençlik Voleybol Takımı, bu yıl Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı olarak 2'nci ligde mücadele edecek.



Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan protokol gereği takımı belediye bünyesine aldıklarını belirtti.



Takımın, Yozgat'ı ve Sorgun'u ikinci ligde temsil edeceğini dile getiren Şimşek, 8 tane birinci lig kalitesinde oyuncu transfer ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Biz Sorgun Belediyesi olarak her zaman büyük hedefleri olan takımlar kurup mücadele etmek istiyoruz. Geçen yıllarda futbolda iyi şeyler yapmamıza rağmen istediğimiz hedefe ulaşamadık. Bu yıl voleybol takımımıza çok iyi transferler yaptık. Amacımız ligi tepede şampiyon olarak bitirip, birinci ligde mücadele etmek."