Sorgun Belediyesinin "Eğriöz deresi projesi" çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sorgun Belediyesinin "Eğriöz deresi projesi" çalışmaları sürüyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eğriöz deresi bölgesinde devam eden çalışmaları denetleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Sorgun Belediyesinin
21.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:29

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eğriöz deresi bölgesinde devam eden çalışmaları denetleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Eğriöz deresi kenarında "Şehir treni" projesini uygulayacaklarını belirten Ekinci, park istasyonundan kaplıcalar istasyonuna kadar oluşturulacak yolda seferler yapılacağını bildirdi.

Ekinci, 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet ve paten yolu ile bölgenin halkın nefes alabileceği alanlardan olacağını anlatarak, "Kentsel tasarım projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, dere kenarında bulunan kilit parke taşları sökülüp, elektrik hatları yer altına alınırken, yağmur kanalları tesis edildi, şimdi de asfalt serimi yapılacak." dedi.

Proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmaların tamamlandığını kaydeden Ekinci, şunları söyledi:

"Bu projenin ikinci etabını oluşturan Eğriöz deresinin Hastane Caddesi'nden başlayıp Kaplıcalar bölgesine kadar devam eden bölümünde dere ıslahı tamamlandı. Bölgede, peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, dere kenarında piknik yapılabilecek. Seyir terasları, model su değirmenleri, bisiklet, çocuklar için paten pistlerinin yer alacağı bölge cazibe merkezi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Halife Hafter Fahrettin Koca Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Aytaç Ağırlar
Spor Erol Bulut Arda Turan Eddie Newton Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Atama Bursa Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sorgun Belediyesinin "Eğriöz deresi projesi" çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 12:32:25. #1.14#
title