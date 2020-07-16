Sorgun Belediyesine "Sıfır Atık Belgesi" verildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun Belediyesine, Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle ilgi başarılı çalışmaları nedeniyle "Sıfır Atık Belgesi" verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun Belediyesine, Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle ilgi başarılı çalışmaları nedeniyle "Sıfır Atık Belgesi" verdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hassasiyetle üzerinde durdukları konuların başında çevrenin korunması geldiğini söyledi.

Belediye olarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına, sıfır atık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde olduğu gibi belediye binamızda da geri dönüştürülebilir tüm atıkları ayrı ayrı toplayarak hem atık oluşumunun önüne geçiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Sıfır Atık Belgesi, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen titiz çalışmalar ile bu belgeyi almaya hak kazandık. Sıfır atık oluşumu ile ilgili çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: AA