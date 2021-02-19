Sorgun Belediyesinden yaban hayatına destek

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi yaban hayatına destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına ekmek, buğday ve kemikten oluşan yiyecek bıraktı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın karla kaplandığını, bu nedenle de yabani hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiklerini belirtti.

Yaban hayatına destek çıkılması gerektiğini vurgulayan Ekinci, "Ekiplerimiz düzenli olarak, sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bırakıyor. Sadece belediyemiz değil, vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olmalıdır. Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmadan kış mevsimini sokak hayvanları için kolaylaştırmalıyız, artan yemekleri çöplere dökmek yerine sokak hayvanlarına verelim. Onlar için beslenme alanlarına su ve yiyecek bırakalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen