Sorgun Belediyesinden sağlıkçılara cerrahi önlük desteği
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Sorgun Belediyesinden sağlıkçılara cerrahi önlük desteği

17.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:25
Sorgun Belediyesinden sağlıkçılara cerrahi önlük desteği

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına cerrahi önlük desteğinde bulundu.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına cerrahi önlük desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede ilk günden itibaren öz veriyle görevlerini yürüten sağlık çalışanların yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Ekinci, Kovid-19 ile mücadelede belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Bu süreçte büyük bir mücadele örneği gösteren sağlıkçılarımızı kutluyoruz. Onlara minnettarız. İlçemizdeki sağlık kuruluşlarına destek olmak amacıyla tek kullanımlık 1050 cerrahi önlük hazırlattık. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk'ü ziyaret ederek önlüklerimizi teslim ettik. Kendilerine desteklerimiz sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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