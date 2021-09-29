Sorgun Belediyesinden moloz ve inşaat atıkları uyarısı

Sorgun Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan mahallelere gelişigüzel atılan moloz ve inşaat atıkları ile kendiliğinden çıkan yabani otların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye olarak birinci önceliklerinin vatandaşların temiz ve hijyenik bir çevrede yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Yaşanabilir bir çevre için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Ekinci, "Vatandaş moloz ve hafriyatları gelişigüzel bırakıyor. Bu görüntüler ilçemize hiç yakışmıyor. Bir yanda moloz ve inşaat artıkları, diğer yanda gelişigüzel atılan çöpler hem çevreyi kirletiyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Ekiplerimiz çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında mahalle aralarına, boş arazilere atılmış olan bu hafriyat ve moloz yığınlarını temizliyor. İnşaat sahipleri bu molozları gelişigüzel atacaklarına bizlere haber versinler, kaldıralım." dedi.

Ekinci, temizlik ekiplerinin şu anda Şehit Resul Elhan Caddesi, Yazlak Mahallesi Yılmaz Kılıçarslan Caddesi, 1541. Sokak da temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü, ekiplerin ayrıca buralarda yabani ot temizliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.