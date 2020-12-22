Sorgun Belediyesinden kovid-19 hastalarına araç hizmeti
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Sorgun Belediyesinden kovid-19 hastalarına araç hizmeti

22.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:32
Sorgun Belediyesinden kovid-19 hastalarına araç hizmeti

Sorgun Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmak için hastaneye gidenlere araç tahsis etti.

Sorgun Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmak için hastaneye gidenlere araç tahsis etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, belediye olarak koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemek için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Salgının yayılmasını önlemek için birlikte mücadele etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ekinci, "Hepimiz biliyoruz ki bu hastalık kalabalık yerlerde daha çok yayılıyor. Bu bağlamda Kovid-19 testi yaptırmak için hastaneye giden vatandaşlarımızdan aracı olmayanlar toplu taşıma araçları ile evlerine dönüyordu. Bu durum araçta bulunan diğer insanlara hastalığın bulaşmasına yol açıyordu. Vatandaşlarımızı riske atmamak adına, Kovid-19 tanısı konulmuş hastaların ulaşımı için yeni araç tahsis ettik ve eski aracımızı yeniledik." dedi.

Ekinci, hastaneye gidip Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların evlerine dönmek için 444 66 00 numaralı çağrı merkezini arayarak araç talebinde bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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