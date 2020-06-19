Sorgun Belediyesinden dolu mağdurlarına ücretsiz fide dağıtımı
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Sorgun Belediyesinden dolu mağdurlarına ücretsiz fide dağıtımı

Sorgun Belediyesi tarafından dolu yağışında zarar gören üreticilere, 50 bin domates fidesi dağıtıldı.

Sorgun Belediyesinden dolu mağdurlarına ücretsiz fide dağıtımı
19.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:11

Sorgun Belediyesi tarafından dolu yağışında zarar gören üreticilere, 50 bin domates fidesi dağıtıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, geçen hafta Sorgun ilçesinde etkili olan dolu yağışının özellikle Mehmetbeyli, Şahmuratlı, İdrisli, Termezli, Akoluk, Ayrıdam ve Küçükköhne köylerinde ekili alanlara büyük zarar verdiğini söyledi.

Ekinci, dolunun ekili alanlara zarar verdiğini ve çiftçilerin mağdur olduğunu ifade ederek, "Ekiplerimiz tarafından köylerde yapılan tespitler sonucu üreticilerin biraz olsun yaralarını sarabilmek amacıyla 50 bin domates fidesi getirip, zarar gören üreticilere ulaştırıyoruz. Allah bu tür afetleri tekrar yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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