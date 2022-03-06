Sorgun Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı - Haberler

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Sorgun Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı

AA, Şahin Özmen - Güncel
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Sorgun Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı

Sorgun Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenledi.

Sorgun Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenledi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Türklerde kadının yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Allah katında erkekle kadının birbirlerine herhangi bir üstünlüğü olmadığını dile getiren Ekinci, "Bizim toplumumuzda sizlerin yeri her zaman özeldir. Kadın değerlidir, baş tacımızdır. İlk Türk toplumlarında da bu böyleydi. Şimdi de böyledir. Kadınları dışlayan toplumların ileri toplumlar düzeyine erişmeleri mümkün değildir." dedi.

Ekinci, konuşmanın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptırılan pastayı keserek konuklara ikram etti.

AA / Şahin Özmen - Güncel

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