Sorgun Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
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Sorgun Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Sorgun Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi dört bir koldan yol çalışmaları sürdürerek, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi dört bir koldan yol çalışmaları sürdürerek, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci," Şu ana kadar en işlek caddelerin altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık şimdi bu caddelerimize bağlantılı yollarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bu hafta Muhsin Yazıcıoğlu Caddesindeler altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına başladık. Şuana kadar asfalt serimini ve yol çizgi çalışmalarını bitirdik. Kaldırım ve aydınlatmaları da kısa süre içerisinde tamamlandığında estetik görünümü ile görsel şölen haline dönüşen yollarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Oluşturmaya çalıştığımız modern şehir görünümünün parçaları olan cadde ve sokaklarımız ile ihtiyaca yönelik hizmet vermeye devam edeceğiz "dedi. - YOZGAT

Sorgun Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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