Sorgun Belediyesi üniversite adayları için "tercih danışmanlığı çadırı" kurdu
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Sorgun Belediyesi üniversite adayları için "tercih danışmanlığı çadırı" kurdu

Sorgun Belediyesi üniversite adayları için 'tercih danışmanlığı çadırı' kurdu
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ile Sorgun Belediyesi, üniversite adayı öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmeti verecek.

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ile Sorgun Belediyesi, üniversite adayı öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmeti verecek.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kurulan çadırda, 17-20 Ağustos tarihleri arasında hizmet verileceğini söyledi.

Çadırın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını ve uzmanlar tarafından üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verileceğini ifade eden Ekinci, "Öğrencilerimiz bazen yanlış tercih nedeniyle istemediği bir okula yerleştiği gibi, bazen de açıkta kalabiliyor. Öğrencilerimize bu duruma düşmemeleri için en iyi tercihleri yaptırmaya çalışıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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