Sorgun Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Sorgun Belediyesi, kurduğu hayvan barınağında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı olduklarını ifade ederek, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında tedaviye ihtiyacı bulunan sahipsiz hayvanların tedavisi, aşılanması ve kısırlaştırılması için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığını anlatan Ekinci "Biz belediye olarak, can dostlarımızın yaşam hakkını savunmak ve daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl kasım ayı sonuna kadar 2 bin civarında sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı. 371 hayvan kısırlaştırılarak sisteme kaydedildi." dedi.

Ekinci, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için barınağı ziyaret etmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Kış mevsiminin gelmesi ile beslenmeleri daha da zor olan dostlarımız için barınaktaki ve beslenme odaklarına mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanlarını unutmamalarını onları beslemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen