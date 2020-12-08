Sorgun Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sorgun Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

08.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:00
Sorgun Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Sorgun Belediyesi, kurduğu hayvan barınağında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Sorgun Belediyesi, kurduğu hayvan barınağında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı olduklarını ifade ederek, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında tedaviye ihtiyacı bulunan sahipsiz hayvanların tedavisi, aşılanması ve kısırlaştırılması için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığını anlatan Ekinci "Biz belediye olarak, can dostlarımızın yaşam hakkını savunmak ve daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl kasım ayı sonuna kadar 2 bin civarında sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı. 371 hayvan kısırlaştırılarak sisteme kaydedildi." dedi.

Ekinci, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için barınağı ziyaret etmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Kış mevsiminin gelmesi ile beslenmeleri daha da zor olan dostlarımız için barınaktaki ve beslenme odaklarına mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanlarını unutmamalarını onları beslemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

İlgili Haberler

Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Biga Belediyesi, sokak hayvanlarını kısıtlamalarda unutmadı
Biga Belediyesi, sokak hayvanlarını kısıtlamalarda unutmadı
İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sorgun Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:32:07. #1.14#
title