Sorgun Belediyesi'nden moloz ve hafriyat uyarısı Sorgun Belediyesi, ilçe merkezinde gelişigüzel atılan moloz ve hafriyatların kirliliğe neden olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Sorgun Belediyesi, ilçe merkezinde gelişigüzel atılan moloz ve hafriyatların kirliliğe neden olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, göreve başladığı ilk günden itibaren birinci önceliğinin yaşanabilir bir çevre oluşturmak olduğunu söyledi.

Vatandaşların moloz ve hafriyatları gelişigüzel bıraktıklarını ifade eden Ekinci, "Bu görüntüler ilçemize hiç yakışmıyor, aynı zamanda görüntü kirliliği de oluşturuyor. Ekiplerimiz çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında mahalle aralarına, boş arazilere atılmış olan bu hafriyat ve moloz yığınlarını temizliyor.." dedi.

Ekinci, hafriyat atıkları olan vatandaşların belediyeyi arayarak moloz yığınlarının alınmasını talep etmeleri ve boş alanlara gelişi güzel bırakmamaları uyarısında bulunarak, "Unutmayalım ki bu atıklar görüntü kirliliği ile birlikte insan sağlığına da tehlike oluşturuyor. Temiz bir çevre hepimizin hakkı. Vatandaşlarımız talep ve şikayetleri için 444 66 00 numaralı çağrı merkezimize başvuruda bulunabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA