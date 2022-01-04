Sorgun Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Sorgun Belediyesi kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile kendi elektriğini üretecek.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 15 bin 500 metrekarelik alana kurulan santralle, yılda 1 milyon 800 bin lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Belediyenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla gün ışığının en çok düştüğü alana, güneş enerjisi paneli kurulduğunu anlatan Ekinci, "Şubat ayı itibarıyla GES faaliyete geçirilecek. Santral ile aylık 150 bin lira gelir elde edilecek. Sorgun için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz, söz verdiğimiz projeleri adım adım hayata geçiriyoruz." dedi.

Ekinci, belediyeye ekonomik anlamda katkı sağlayacak projelerden birinin hayata geçirildiğini dile getirerek, "Bu proje belediyemiz ve Sorgun için yapılmasında çok geç kalınmış bir projedir. Bu projemizi hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyum. Belediyemizin enerji ihtiyacını kendimiz karşılayacağız. Sorgun Belediyesi artık kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kaynaklarını oluşturabilen bir belediye. Amacımız, bize inanan, güvenen ve destekleriyle her daim yanımızda olan kıymetli hemşerilerimize güzel hizmetler sunmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmektir." diye konuştu.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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