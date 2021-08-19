Sorgun Belediyesi içme suyu sorununu sondaj kuyularıyla çözdü

Yozgat'ın Sorgun Belediyesinin, ilçede yaşanan içme suyu sorununu, açtığı 5 sondaj kuyusuyla çözdüğü bildirildi.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesinin, ilçede yaşanan içme suyu sorununu, açtığı 5 sondaj kuyusuyla çözdüğü bildirildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, yaşanan kuraklığın Sorgun'da da etkili olduğunu ve özellikte su konusunda büyük soruna neden olduğunu söyledi.

Ekinci, içme suyu sorununu sondaj kuyularıyla çözmek için bir süredir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "İlçemizde senelerdir çözülemeyen su sorunu son aylarda hepimizi bir çıkmaza soktu. Bir yandan kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması, diğer yandan gurbetçilerimizin yıllık izinlerini geçirmek için Sorgun'a gelmeleriyle birlikte artan nüfus, su sıkıntısını en üst seviyelere çıkardı." dedi.

Su arama çalışmalarının meyvelerini verdiğini aktaran Ekinci, "İlçemize 20 kilometre mesafede 5 noktada bulduğumuz suyu şebekemize bağlayacağız. Bulduğumuz yeni su kaynakları 2024 yılında Sarıhamzalı Barajı hizmete girene kadar ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamamak için kalıcı çözümler üreterek ilk günkü azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen