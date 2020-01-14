Sorgun Belediyesi başarılı öğrencileri "sinema" ile ödüllendirdi

14.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:10

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrencileri sinema ile ödüllendirdi.

Öğrencilerle Yozgat'ta bir alışveriş merkezindeki sinemaya gelen Ekinci, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" animasyon filmini seyretti.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında başarılı öğrencileri sinema ile ödüllendirdiklerini söyledi.

Turnuva sonunda öğrencilere sürpriz yaptıklarını ifade eden Ekinci, "Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak amacıyla yarıyıl tatili öncesi böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimizdir, onlara yapılan yatırımların hiçbiri boşa değil. Onları güldürmek, eğlendirmek bizim için sevinç kaynağı. Onlarla birlikte zaman geçirmekte bizi dinlendiriyor." dedi.



Öğrenciler de Ekinci'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA