Sorgun Belediyesi 550 dönümlük eski maden sahasını parka dönüştürüyor
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Sorgun Belediyesi 550 dönümlük eski maden sahasını parka dönüştürüyor

Sorgun Belediyesi 550 dönümlük eski maden sahasını parka dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, ilçede atıl durumda bulunan maden ocağının üst bölümünü parka dönüştürecek.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, ilçede atıl durumda bulunan maden ocağının üst bölümünü parka dönüştürecek.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanılmayan 550 dönümlük eski maden sahasını, İç Anadolu'nun en büyük parklarından biri haline getirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ekinci, bir yandan altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan da altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin üstyapılarını tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl özellikle üzerinde durduğumuz çalışma, terk edilmiş maden sahasını ıslah ederek vatandaşımızın kullanımına kazandırmak. Maden şirketine ait 550 dönümlük alanın üst kullanım hakkı 49 yıllığına Sorgun Belediyesine geçti. Şu an oranın hem doğaya kazandırılması hem de vatandaşımın kullanımına sunulması için çalışmalara başladık." dedi.

Hazırlanan projenin maliyetinin yüksek olduğunu ancak Sorgun Belediyesinin bunun üstesinden geleceğini aktaran Ekinci, şöyle devam etti:

"İlk etapta orayı yeşillendireceğiz. Özellikle ceviz, badem ve ıhlamur fidanları dikerek orayı da aynı zamanda üretime kazandırmak istiyoruz. Bir yandan da İç Anadolu Bölgesinin en büyük parkı olması noktasında iddiamız var. Park içerisinde spor sahaları, yürüyüş yolları, mesire alanı, ATV kiralama, bisiklet kiralama, at binme, gokart, paintball alanları olacak. Amacımız, gençlerimize ve bütün vatandaşlarımıza nefes alacakları bir ortam oluşturmaktır. Niyetimiz parkımızı bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında hizmete açmaktır."

Ekinci, Millet Bahçesi Projesi'nin de onaylandığını ve TOKİ tarafından ağustos ayında ihalesinin yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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