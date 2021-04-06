Sorgun Belediye personeline ilk yardım eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince Sorgun Belediyesinde görevli personele ilk yardım eğitimi verildi.

İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince Sorgun Belediyesinde görevli personele ilk yardım eğitimi verildi.

Belediye toplantı salonunda, iş güvenliği uzmanı Alev Önel tarafından verilen eğitime katılan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, iş sağlığı ve güvenliği yasası ile iş yerlerine ve kamu kurum kuruluşlarına kanun ve yönetmeliklerde belirlenen zorunluluklar getirildiğini ve bu zorunluluk gereği Sorgun Belediyesi bünyesinde çalışan işçi ve memur personele eğitim verildiğini belirtti.

Ekinci, temel ilkyardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, yaralı taşıma gibi teknikleri hakkında eğitimler verildiğini ifade ederek, "İki gün süren eğitimler sonunda sınava giren personelden başarılı olanlara sertifika verilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen