Sorgun Belediye Başkanı Ekinci maske ve dezenfektan dağıttı Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan jel dağıttı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan jel dağıttı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ekinci, Bilim Kurulu üyeleri, uzmanlar ve hükümetin açıkladığı tedbirlere mutlaka uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Ekinci, "Vatandaşımız mecbur kalmadıkça evinden dışarı çıkmasın. Sosyal mesafeye ve kişisel hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim. Sokağa çıkma kısıtlamasına da uyalım. Hijyene dikkat edip maske, eldiven ve dezenfektan kullanalım." dedi.

Ekinci belediye olarak koronavirüs salgınına karşı tedbir ve mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığımızın yayınladığı kurallara uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Sebze pazarımızı, caddelerimizi, kurumlarımızı düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bilim Kurulu'nun açıkladığı tedbirlere uyulursa, daha büyük sıkıntılar yaşamadan bu krizi atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA