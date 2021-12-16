Sorgun Belediye Başkan Ekinci, çini üretim kursiyerlerini ziyaret etti

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, meslek edindirme kurs merkezini ziyaret etti.

Kurs hakkında bilgi veren Ekinci, belediyenin kadınların ürettikleri ürünlerin daha kolay pazarlanmasını sağlamak amacıyla Kadın Girişimci Kooperatifi kuracaklarını söyledi.

Ekinci, üretilen ürünlerin kooperatif organizasyonuyla ekonomiye kazandırılacağını ifade ederek, "Bu kooperatifimiz, hem ilçemizde kadın istihdamını arttıracak hem de ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak. Bu durum diğer kadın girişimcileri de cesaretlendirecek." dedi.

Başkan Ekinci ve Gürbüz, kursiyerlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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