Sorgun Adliyesi mesaiye hazırlanıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara ara verilen adliyeler, 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak mesaiye hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara ara verilen adliyeler, 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak mesaiye hazırlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen bir çok davanın ertelenme süresinin 15 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle Sorgun Belediyesi tarafından adliye binasında dezenfekte çalışması yapıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, salgın dönemi boyunca Sorgun Adliyesi'nde zaman zaman dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade ederek "Adliyede, pazartesi günü başlayacak mesai öncesi bir kez daha dezenfekte yaptık. Ayrıca tüm birimlere maske ve dezenfektan dağıttık. Bunun yanı sıra adliye görevlilerine ilaç bıraktık. Bundan böyle kendi elemanları tarafından dezenfekte çalışmaları yapılacak. İlaç talepleri olması durumunda, belediyemiz bu talebi karşılayacak." dedi.

Kaynak: AA