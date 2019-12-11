Sorgun'a inen yaban domuzu kamerada
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Sorgun'a inen yaban domuzu kamerada

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde şehir merkezine inen domuz, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

11.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:28
Sorgun'a inen yaban domuzu kamerada

YOZGAT'ın ilçesinde şehir merkezine inen domuz, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezinde bu ormanlık alandan inen ve yiyecek aradığı sanılan yaban domuzu görenler şaşırdı. Mahalle arasında ilerleyen domuz, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde, domuzun otomobilden ürküp kaçması yer aldı. Sürücünün bir süre sonra takibi bıraktığı domuzun, ormanlık bölgeye doğru kaçarak gözden kaybolduğu görüldü.


Kaynak: DHA
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