Sorgun'a 1000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası yapılacak
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Sorgun'a 1000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası yapılacak

Sorgun'a 1000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası yapılacak
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesine 1000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası kurulmasıyla ilgili çalışmalara hız verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine 1000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası kurulmasıyla ilgili çalışmalara hız verildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, ilçenin en öncelikli sorunlarının başında işsizlik geldiğini, belediye olarak da buna çözüm getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Teksil fabrikası yapımı için daha önce ilgili firma ile görüşmeler yapıldığını ve fabrika binasının yapım aşamasına gelindiği ifade eden Ekinci, "İlçemizde faaliyet gösterecek olan ve 1000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası için bugün yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Yaptığımız anlaşma sürecinde bugün itibari ile fabrika binasının yapımı için Bilton Beton şirketi sahibi Samet Budak ile fabrika yapım işi sözleşmesini imzaladık." dedi.

Ekinci, göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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