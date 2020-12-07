Sorbe X Fabrika koleksiyonu Boyner'de

Sorbe X Fabrika koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de modaseverlere sunuldu.

Boyner açıklamasına göre, son dönemde yaptığı tasarımcı iş birlikleri ile öne çıkan Fabrika, Başak Barlas'ın kurucusu olduğu, kendine özgü çizgisi ve farklı ceket modelleri bulunan Sorbe ile sonbahar-kış sezonunda yeni bir iş birliğini hayata geçirdi.

Kadınların gardırobunun olmazsa olmaz parçalarından ceket-pantolon takımlarının genişçe yer aldığı Sorbe X Fabrika koleksiyonunda; bluz, gömlek, pantolon, yelek ve etek gibi tamamlayıcı parçalar da bulunuyor.

Sorbe X Fabrika koleksiyonunda yer alan ceketler, klasik bakış açısından uzak maskülen ve feminen çizgilerin birleştiği tasarımlarının yanı sıra kaliteli kumaşları ve farklı kesimleri ile öne çıkıyor. Koleksiyon, giydiği kıyafet içerisinde kendini rahat ve şık hissetmek isteyen kadınlara hitap ediyor.

Sorbe X Fabrika koleksiyonu Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Mersin, Trabzon ve Antalya şehirlerindeki toplam 27 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de kadınlar ile buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık