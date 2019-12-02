Soral, mimar ve mühendis iş insanlarıyla bir araya geldi

02.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:35

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği'nin (BUMİAD) düzenlediği, ülke ve Bursa gündemine dair güncel konuların konuşulduğu BUMİAD Akademi'nin sekizinci konuğu, Kalkınma Ekonomisti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Geçmiş Dönem Program Müdürü ve Yazar H. Bartu Soral oldu.