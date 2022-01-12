Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile yarın deplasmanda oynaması gereken müsabaka ertelendi.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile yarın deplasmanda oynaması gereken müsabaka ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, B Grubu 11. hafta karşılaşması, Macaristan ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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