Soprano Sonya Yoncheva'nın L'incoronazione Di Poppea Performansı Büyük İlgi Gördü

Feminen ve duygusal vokali ile en önemli opera yıldızlarından bir olarak kabul edilen Soprano Sonya Yoncheva, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin en ünlü oyunu Otello'dan sonra bir başka italyan besteci Claudio Monteverdi'nin L'incoronazione di Poppea adlı eserine de farklı bir soluk getiriyor