Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı
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Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı

17.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:19
Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı

Gaziantep'te bir şahıs elindeki sopayla kediye eziyet ederken kendisine müdahale etmeye çalışan zabıtalara da saldırdı.

Gaziantep'te bir şahıs elindeki sopayla kediye eziyet ederken kendisine müdahale etmeye çalışan zabıtalara da saldırdı.

Olay Gaziantep'in Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde sopayla kediye vuran bir şahsa Büyükşehir Belediye zabıtaları engellemeye çalıştı. Gözü dönmüş şahıs, elindeki sopayla zabıta personeline de saldırdı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, yaralanan kedi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi ekiplerince tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı
Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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