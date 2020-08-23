Sopayla dövülen 'Pongo'yu İtalyan aile sahiplenip, ülkelerine götürdü KAYSERİ'de 6 ay önce sahibinin sopalı şiddetine uğrayarak birçok yerinde yara ve kırıklar oluşan 'Pongo' isimli kurt köpeği, Kayseri Hayvan Hakları Derneği tarafından özel klinikte tedavi ettirilek sağlığına kavuştu.

KAYSERİ'de 6 ay önce sahibinin sopalı şiddetine uğrayarak birçok yerinde yara ve kırıklar oluşan 'Pongo' isimli kurt köpeği, Kayseri Hayvan Hakları Derneği tarafından özel klinikte tedavi ettirilek sağlığına kavuştu. Sosyal medyada olayı gören İtalyan aile Türkiye'ye gelerek 'Pongo'yu teslim alıp, ülkelerine götürdü.

Geçen 5 Şubat'ta Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinin Kılıçarslan Mahallesinde bir köpeğe eziyet edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, yabancı uyruklu bir kişinin kurt köpeğine sopayla eziyet ettiğini belirledi. Köpeğe eziyet eden kişiye 947 TL adli para cezası uyguladı. Sahibib sopalı saldırısı sonucu birçok yerinde yara ve kırıklar oluşan köpek ise bakım ve tedavisi yapılmak üzere Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürüldü.

DERNEK SAHİP ÇIKTIBarınakta veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan köpeğe Kayseri Hayvan Hakları Derneği sahip çıktı. Özel kliniğe götürülerek, tedavi edilen 'Pongo' isimli kurt köpeği 6 ay sonra sağlığına kavuştu.İTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜYaşanan olayı sosyal medyadan gören İtalyan bir aile, 'Pongo' isimli köpeği ülkelerine götürmek için Kayseri Hayvan Hakları Derneği'ne talepte bulundu. Talebi değerlendiren dernek, İtalyalı ailenin isteğini kabul etti. Kayseri'den İstanbul'a götürülen 'Pongo', yeni ailesine teslim edildi. Pongo'yu sahiplenen aile, uçakla İtalya'ya döndü.

'Pongo'yu yeni ailesine teslim ettiklerini belirten Kayseri Hayvan Hakları Derneği Başkanı Nilgün Uzel, "6 ay önce sahibinin şiddetine maruz kalan Pongo'yu tedavi ettirdik. Pongo'yı ilk aldığımızda çok büyük yaraları vardı. Klinikte, dernek bütçemizle tüm bakım ve aşılarını yaptırdık. 6 ay sonra sağlığına kavuştu. Şimdi de onu çok isteyen yeni ailesine gönderdik. Daha önce de annesini kaybeden bir 'Boza' isimli sıpayı da tedavi ettirip ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya teslim etmiştik " dedi.

Kaynak: DHA