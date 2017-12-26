Sopayla Araç Kullanan Sürücü Yakalandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken ayaklarını aracın camından çıkarıp elindeki sopayla gaz pedaline basarak araç kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan sürücü gözaltına alındı.



sopayla araç kullanan ve Drift (Yanlama) yaparak trafiğin güvenliğini tehlikeye atan kişiler gözaltına alındı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na geçerken ayaklarını camdan çıkarıp elindeki sopayla gaza basarak minibüs kullanma görüntülerini sosyal medyaya yükleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 34 JGM 31 plakalı işçe servisi minibüsün şoförü İbrahim E.'yi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliye trafiği tehlikeye düşürmekten 206 lira para cezası kesildi.



Hakkında trafikte güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem başlatılan zanlı Kavacık Polis Merkezine sevk edildi.



Öte yandan 22 Aralık'ta Sarıyer Katar Caddesinde Drift (yanlama) yaparak trafiğin güvenliğini tehlikeye atan şüpheli Ş.M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı, hakkında idari para cezası işlemi uygulanan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.