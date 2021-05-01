Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü...İki grup arasındaki taşlı, sopalı kavga kamerada
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Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü...İki grup arasındaki taşlı, sopalı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU - Haberler | 3. Sayfa

Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü.

Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü...İki grup arasındaki taşlı, sopalı kavga kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taş ve sopalarla kavga eden yaklaşık 20-25 kişilik grubu, polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gurup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Daha da alevlenen tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Yakınlarının kavga ettiğini gören vatandaşlar da, sopalarını kapıp kavgaya dahil oldu. Kavga git gide kalabalıklaşınca, ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan polis ekipleri, öfkeli kalabalığı ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Taraflar, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle sakinleştirilebildi. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü...İki grup arasındaki taşlı, sopalı kavga kamerada
Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü...İki grup arasındaki taşlı, sopalı kavga kamerada
Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü...İki grup arasındaki taşlı, sopalı kavga kamerada
Sopasını kapan kavgaya koştu, ortalık savaş alanına döndü...İki grup arasındaki taşlı, sopalı kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

Sopasını kapan kavgaya koştu
Sopasını kapan kavgaya koştu
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