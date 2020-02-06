Sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Iğdır'da iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

06.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:36
Sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

'da iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mahallesi'nde karşılaşan iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine R.S, G.S, Ö.S. ve E.K. yaralandı.

Kavga, olay yerine sevk edilen polislerce daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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