06.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:36

Iğdır'da iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Söğütlü Mahallesi'nde karşılaşan iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine R.S, G.S, Ö.S. ve E.K. yaralandı.

Kavga, olay yerine sevk edilen polislerce daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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