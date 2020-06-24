Sopalarla dövülen maden işçisi yaşam savaşını kaybetti
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Sopalarla dövülen maden işçisi yaşam savaşını kaybetti

ZONGULDAK'ta, sokak ortasında aynı mahallede yaşayan 2 kişi tarafından sopalarla dövülen maden işçisi Özcan Akçay, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sopalarla dövülen maden işçisi yaşam savaşını kaybetti
24.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:41

ZONGULDAK'ta, sokak ortasında aynı mahallede yaşayan 2 kişi tarafından sopalarla dövülen maden işçisi Özcan Akçay, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 13 Haziran günü, Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. Maden işçisi Özcan Akçay, evine giderken, aynı mahallede yaşayan Ç.Y. ve T.D.'nin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Akçay, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanıp gözaltına alınan Ç.Y. ve T.D., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Akçay ailesinin avukatının itirazı üzerine, 2 saldırgan yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Özcan Akçay, 11 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Özel bir maden işletmesinde çalışan 2 çocuk babası Özcan Akçay'ın ölümü ailesi ile arkadaşlarını yasa boğdu.


Kaynak: DHA

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