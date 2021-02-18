Sopalarla dövülen kişiye 'taciz ve tehdit' suçlaması
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Sopalarla dövülen kişiye 'taciz ve tehdit' suçlaması

18.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:49
Sopalarla dövülen kişiye 'taciz ve tehdit' suçlaması

GİRESUN'da biri kadın, iki kişinin kaldırımda sopayla döverken görüntülendiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

GİRESUN'da biri kadın, iki kişinin kaldırımda sopayla döverken görüntülendiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Görüntülerde dayak yiyen İ.A.'nın, kendisine sopayla vuran A.I. adlı kadını 3 yıl önce dövdüğü, şikayetçi olunca da şikayetini geri çekmesi için zorla alıkoyduğu, araçta tehdit ederek, burnunu kırıp, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Son yaşanan olayın ardından A.I. ile yanındaki eşi O.I ve 2 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Aile tutukluluğa itiraz ederken, İ.A.'nın aileyi tehdit ettiği iddia edildi.

Olay, 10 Şubat'ta Çıtlakkale Mahallesi'nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde; biri kadın, 2 kişinin, yerde yatan erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.

'DAHA ÖNCE TACİZ VE DARP ETTİ' İDDİASIOlayla ilgili yapılan incelemelerde; kaldırımda sopayla dövülen kişinin İ.A., sopalı kişilerin de A.I. eşi O.I. ile 2 yakın akrabası olduğu tespit edildi. Birçok suçtan kaydı bulunduğu saptanan İ.A.'nın, 3 yıl önce darbettiği A.I. adlı kadını, şikayetini geri çekmesi için zorla alıkoyduğu araçta tehdit ederek, burnunu kırıp, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Şikayeti üzerine koruma kararı aldıran kadının, son yaşanan olaydan 8 gün önce yolu İ.A. tarafından kesilerek, kendisini ölümle tehdit ettiği, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldığı belirtildi.4 TUTUKLAMAYA İTİRAZ

Sopalı saldırı olayında, İ.A.'nın cep telefonunun yağmalandığı yönünde şikayet üzerine gözaltına alınan A.I. ve eşi O.I.'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Aile, avukatları aracılığıyla yakınlarının tahliyesi için tutukluluk kararına itirazda bulundu, tehditlerine devam eden İ.A.'nın cezalandırılmasını istedi.


Sopalarla dövülen kişiye 'taciz ve tehdit' suçlaması
Sopalarla dövülen kişiye 'taciz ve tehdit' suçlaması
Sopalarla dövülen kişiye 'taciz ve tehdit' suçlaması
Sopalarla dövülen kişiye 'taciz ve tehdit' suçlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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