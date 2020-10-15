Sooranbay Ceenbekov: Kırgızistan Cumhurbaşkanı, 'Halkına ateş eden başkan olarak hatırlanmak...
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BBC

Sooranbay Ceenbekov: Kırgızistan Cumhurbaşkanı, 'Halkına ateş eden başkan olarak hatırlanmak...

15.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:51
Sooranbay Ceenbekov: Kırgızistan Cumhurbaşkanı, 'Halkına ateş eden başkan olarak hatırlanmak...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, istifa ettiğini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, istifa ettiğini açıkladı. Ceenbekov, cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkesinde şiddet olaylarının sürmesinin önüne geçmek istediğini söyledi.

Sooranbay Ceenbekov, "Ben iktidara tutunmuyorum. Kendi halkına ateş eden ve kan döken bir başkan olarak hatırlanmak istemiyorum" dedi.

Ceenbekov daha önce Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden almış, "iktidar değişimi meşru yollardan gerçekleşirse" istifaya hazır olduğunu söylemişti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Ceenbekov'un kazandığı açıklanmış, muhalefet partileri sonucu tanımayarak protesto gösterileri düzenlemişti.

Başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan edilmiş ve sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kırgızistan'ın yeni başbakanı Sadir Caparov ise geçen hafta, seçimlerde hile yapıldığını söyleyerek sokaklara dökülen göstericiler tarafından serbest bırakılan politikacılardan biriydi.

Almazbek Atambayev'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı olduğu dönemde 11 yıl 6 ay hapse çaptırılan ve suçunu kabul etmediği için Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un çıkardığı af yasasından yararlanmayan eski milletvekili Caparov, az farkla seçim barajına takılan "Mekençil" adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasındaydı.

Memleketi Issık Göl bölgesinden iki dönem milletvekili seçilen Caparov, ülkenin kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasını savunmasıyla tanınıyor.

BBC
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