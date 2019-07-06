Sony, Yuvarlanabilir Ekranlı Katlanabilir Bir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı içerisinde tanıtılan ve gündemden uzun süre düşmeyen katlanabilir ekranlı akıllı telefon Royale FlexPai'nin bu sektörü domine etmesi beklenmiş ancak durum hiç de öyle olmamıştı. Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesine birkaç gün kala gelen şikâyetler de ürünün çıkışını uzunca bir zaman erteletmişti. Peki bu süreçte Sony'nin katlanabilir akıllı telefon çalışması oldu mu?

Ortaya çıkan Sony katlanabilir akıllı telefon tasarımı, kendisini sektördeki diğer akıllı telefonlardan ayırıyor zira Sony, kendi model akıllı telefonunda ortadan ikiye katlanma gibi bir tasarıma değil, ekranın yuvarlanarak rulo hâlinde içeriye sarılmasına olanak tanıyor.

Söylentiler doğru çıkarsa Sony, daha önce de ortalıkta dolaşan yuvarlanabilir ve rulo hâline getirilebilir ekran tasarımını bu doğrultuda gerçek hayata geçirmiş olacak. Teknoloji devi bu katlanabilir akıllı telefon modelinde başarılı olursa ve cihazın fiyatını da düşük tutabilirse Sony'nin tekrar akıllı telefon sektöründe yükselebilme ihtimali bulunuyor.