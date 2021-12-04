Sony, Xbox Game Pass'e Rakip Olmaya Hazırlanıyor

Bloomberg'in incelediği ve paylaştığı belgelere göre, Sony'nin PlayStation bölümü, rakip Microsoft'un dünyadaki en popüler abonelik hizmetlerinden biri olan Xbox Game Pass ile rekabet edecek yeni bir abonelik hizmeti planlıyor.

Spartacus kod adlı bu hizmet, PlayStation sahiplerinin modern ve klasik oyunlardan oluşan bir kataloga erişim için aylık bir ücret ödemesini isteyecek. Bu hizmet yüksek olasılıkla 116 milyondan fazla satan PlayStation 4 ve PlayStation 5 için sunulacak.

Xbox Game Pass'in rakibi olacak Spartacus nasıl çalışacak?

PS Now ve PlayStation Plus servislerini bir araya getilerek, iki ayrı markalaşma kademeli olarak kaldırılacak.

Özenle seçilmiş ücretsiz PS4 oyunlarını kapsayacak

Her ay sunulan yeni ücretsiz oyunlar olacak

Tüm geçmiş PlayStation konsollarından yüzlerce oyuna erişim sağlanacak. Yani çok nesilli geriye dönük uyumluluk getirilecek.

Sızdırılan belgelerde fiyatlandırma mevcut olmasa da hizmetin üç abonelik katmanı olacak. En düşük fiyatlı aboneliğin, şu an PlayStation Plus'ın sunduğu avantajlarla aynı olacağı söyleniyor.

Sony'nin bu hizmeti Xbox Game Pass ile rekabet edebilmek cazip bir fiyatlandırma yapacağını düşünülüyor.

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