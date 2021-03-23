Sony VR kontrol kollarını kullanıcılar ile paylaştı!

Sony, PlayStation 5 odaklı olacak olan yeni kontrol kolunu kullanıcılara duyurdu. PlayStation 5 için uyarlı tetikleyiciler ve kola odaklı geri bildirim özellikleri olan yeni VR denetleyicileri önümüzdeki dönemlerde satışa çıkacak.

Sony, PlayStation 5'e uyarlı tetikleyiciler ve kol odaklı geri bildirim özellikli yeni VR denetleyicileri ortaya çıkardı. Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler özelliklerini geliştiren PlayStation, yeni controllerlar hakkında yakında yeni açıklamalarda bulunacak.,

SONY'NIN VR KONTROL KOLLARI NELER SUNUYOR?

Şirket geçen ay yeni kontol kolları odaklı yeni bir projeye çalıştıkları hakkında bir bilgi yayınlamıştı. Kolun sol kontol odağında anolog bir çubuk, üçgen ve kare buton, tutma butonu (L1) tetik butonu (L2) ve "Crate" butonu yerlerini almakta. Sağ kontol odağında ise aynı butonla doldurulurken butonların ismi R1 ve R2 isimlerini yer aldırıyor.

Bu duyurulan yeni kontrol kumandaları daha hassas hareketleri artık algılayabilecek. Kontol kollarının yönü, cihazın altında bulunan sensörle ölçülebilecek. Blog paylaşımında da bahsedildiği üzere oyunseverler bu yeni kuruluma artık kısa bir süre sonra ulaşabilecek.

PlayStation 5 VR headset'in henüz ne zaman piyasaya sürüleceği konu hakkında şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı. Fakat eldeki verilere göre bu yıl içerisinde piyasaya sürülecekmiş gibi bir izlenim yer almıyor.

PS5 CONTROLLER DOKUNSAL GERİ BİLDİRİM İLE BEĞENİLDİ

Geleneksek gürültülü motorların yerine gelen çift aktüatörlerle oyun içi eylemlerinize fiziksel olarak duyarlı geribildirimleri hissedin. Bu dinamik titreşimler farklı silahların geri tepmesine kadar çevreden gelen her şeyin hissini ellerinize taşıyabilir.

UYARLANABİLİR TETİKLER

Oyun içinde eşyalarınız ve çevrenizle etkileşime geçtiğinizde farklı seviyelerde güç ve gerilimi deneyimleyin. Gittikçe gerilen bir ok yayından yarış arabasının frenlerine asılmaya kadar ekran üzerindeki eylemlerinizi fiziksel olarak hissedin.