Sony ve TSMC Firmaları Japonya'da Yeni Bir Yonga Fabrikası Kurulması için Ortaklık Anlaşması İmzalıyorlar

Sony Group firması tarafından 9 Kasım Salı günü yapılan açıklamada, dünyadaki en büyük yarı iletken yonga üreticilerinden birisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ile birlikte bir ortak girişim konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi. Sony'in ilk etapta 500 milyon dolar yatırım yapmayı planladığı bu ortaklık bünyesinde, Japonya'da 7 milyar dolar değerinde yeni bir yonga fabrikası kurulacak.

Geçtiğimiz ay Japonya'nın yerel medyasında yer alan bir haber de, yeni kurulacak fabrikanın Sony tarafından üretilmekte olan görüntü sensörlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanacak olan yarı iletken yongaları 2022 yılından itibaren üretmeye başlayacağı ve 2024 yılından sonra da daha geniş yelpazeli bir üretim skalasına geçeceği bildirilmişti.

Japonya Sanayi Bakanlığı yetkilileri ülkedeki yarı iletken yonga darboğazının aşılabilmesi için TSMC firmasının Japonya'da yatırım yapması için uzunca bir süredir girişimlerde bulunuyorlardı.

Sony ve TSMC firmalarından yapılan ortak açıklamada, yeni yatırımla birlikte 1500 adet yüksek teknoloji konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir kadroya istihdam olanağı sağlanacağı ve fabrikanın ayda 45 bin adet 12 inçlik yonga plakası üretme kapasitesi olacağı bildirildi.

Açıklamada projenin Japon hükümetinden de tam destek aldığı belirtildi, fakat bu desteğin finansal bir boyutu olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Tayvan ile Çin arasındaki son zamanlarda artan diplomatik gerginlik nedeniyle, TSMC firmasının üretim tesislerinin büyük ölçüde Tayvan'da toplanması ve üretim faaliyetlerinin orada yoğunlaşması konusunda endişeleri olduğu daha önce basına yansımıştı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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