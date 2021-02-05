Sony üzücü haberi verdi "PlayStation 5 tedarik sıkıntı yaşıyor"

Sony'nin kötü haberi vermesiyle PlayStation hayranları tarafından tepki gördü. Yıllık gelir raporunu açıklayan şirket, 2020 yılında karlarının bir önceki yıla göre yüzde 34 arttığını duyurdu. Ancak üretim sürecinde sorunlar yaşanıyor.

Sony, 2020 yılı içinde dünya çapında 4,5 milyon PlayStation 5 oyun konsolu sattığını duyurdu. Ancak pandemi sebebiyle fabrikalardaki üretimlerin azalması, Sony'nin başını ağrıtan bir vaziyet aldı.

Sony CFO'su Hiroki Totoki, yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin yetersizliğinin PS5'in üretimini arttırmalarına büyük bir engel olduğunu söylüyor. Totoki açıklamasında, "Müşteri gelen yüksek talebi tam olarak karşılayamadık. PS5 bekleyen müşterilerimize olabildiğince hızlı ürün göndermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anki gidişata göre, PlayStation 5 stokları bir süre daha olmayacak gibi görünüyor. Tüm bu üretim sorunlarına rağmen Sony, 31 Marta 2021'de sona erecek mali yılı için hedefinin 7,6 milyon satış rakamını tutturmak olduğunu belirtti.

TEK STOK SIKINTISI KONSOLLAR DEĞİL!

Yaşanan stok sıkıntılarından, ekran kartları ve işlemcilerde nasibini aldı. Ekim ayında tanıtımı yapılan Ryzen 5000 serisi işlemcileri de, üretim yetersizliği sebebiyle stok sıkıntısı yaşıyor. Stokların sorununun Mart ayına kadar halledileceği söylense de, bu sürecin uzayacağı söylemleri de ağızlarda dolaşıyor.