Sony, Tonlarca Girişi Olan Yeni VAIO SX12'yi Duyurdu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Sony, dizüstü bilgisayar sektöründe eskisi kadar başarılı değil. Bir zamanların popüler modellerini geliştiren şirket, şimdi ise dizüstü bilgisayarlara eskisi kadar önem vermiyor. Yine de şirketin yeni dizüstü bilgisayarı dikkat çekmeyecek gibi değil.

Sony'nin yeni modeli, VAIO SX12 olarak adlandırılıyor. Küçük bir yapısı olan bu dizüstü bilgisayar, sahip olduğu giriş seçeneklerinin zenginliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte Sony VAIO SX12;

8. nesil dört çekirdekli i5 veya i7 işlemcilerinin kullanıldığı VAIO SX12 modelinde; üç adet USB-A girişi, bir adet USB-C girişi, bir HDMI girişi, ethernet girişi, bir adet kulaklık ve mikrofon girişi, bir adet SD kart girişi ve hatta VGA girişi bulunuyor. İşin dikkat çekici tarafı ise Sony'nin bu yeni model dizüstü bilgisayarının sadece 12.5 inç boyutuna sahip oluşu ve ağırlığının sadece 888 gram olması.

Sony VAIO SX12, selefi VAIO S11'e göre aynı boyutlarda olmasına rağmen daha büyük bir ekrana sahip ve klavye yerleşimi biraz daha özelleştirilmiş. Bu özelleştirme, tuşların arasındaki boşlukların artırılması anlamına geliyor ve bu da dizüstü bilgisayar kullanımı biraz daha kolaylaştırıyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte Sony VAIO SX12, bu hafta içerisinde Japonya'da satışa sunulacak. Farklı renk seçenekleri olan dizüstü bilgisayar, farklı RAM ve işlemci seçeneklerine göre fiyatlandırılacak. Dizüstü bilgisayarın fiyatının ise 1.100 dolar (yaklaşık 6.300 TL) ila 2.000 dolar (yaklaşık 11.500 TL) arasında değişeceği açıklandı. Bu modelin şimdilik dış pazara çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Not: Belirtilen fiyatlar Sony'nin Japonya pazarı için oluşturduğu fiyatlardır. Ürünün ülkemize gelmesi durumunda fiyatı değişiklik gösterebilir.