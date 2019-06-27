Sony, Temmuz ayının ücretsiz PlayStation oyunlarını açıkladı

SONY, her ay olduğu gibi Temmuz ayı kapsamında da ücretsiz oynanabilecek oyunları açıkladı. PlayStation Plus abonelerinin yararlanabildiği ücretsiz oyunlara bu ay PES 2019 ve Horizon Chase Turbo eklendi. Önümüzdeki ay sonuna kadar herhangi bir ücret ödemeden indirilebilecek oyunlar Temmuz ayından sonra da ücretsiz oynanabilecek.

PES 2019

PES 2019, kayda değer pek çok iyileştirme ve yeni özelliği beraberinde getiriyor. Bu özelliklerden biri gözlemlenebilir yorulma. Bu özelliği sayesinde oyuncuların performansı direkt olarak kullanıcıya ve oynanan maça yansıyor. Bu nedenle yıldız oyuncuların maçlarda kullanılırken çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca çalım, şut ve topsuz alanda uygulanabilen yetenekler de düşünüldüğünde 11 farklı yetenek oyuna dahil edildi.

HORIZON CHASE TURBO

Aquiris Game Studio tarafından geliştirip yayınlanan ve klasik yarış oyunlarına benzerliğiyle dikkati çeken yarış oyunu olan Horizon Chase Turbo'da her modda çok oyunculu bölünmüş ekran özelliği bulunuyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul