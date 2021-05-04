Sony, Sunset Overdrive'a marka tescili yaptırdı
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Sony, Sunset Overdrive'a marka tescili yaptırdı

Sony, Sunset Overdrive'a marka tescili yaptırdı
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Sony şirketinin Sunset Overdrive için marka tescili yaptırdığı belirtildi. Bu marka tescilinin yanı sıra Sunset Overdrive PlayStation konsollarına gelmesi de bekleniyor.

Sony Interactive Entertainment'in Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'nden açıklanan bilgiliere göre, Sunset Overdrive için marka tescili yaptırdığı ortaya çıktı. Sunset Overdrive'in PlayStation konsolları için de gelmesi bekleniyor.

Yayıncı Microsoft ve tasarlayıcı Insomniac Games'in üstlendiği Sunset Overdrive ilk başta 2014 senesinde Xbox One için çıkışını gerçekleştirmişti ve 2018'de de PC platformları için geldi.

Sunset Overdrive'ın bütün mülki hakları Insomniac Games'e ait ve İnsomniac Games ise 2019 yılından bu yana Sony Interatcive Entertainment'in birinci parti stüdyosu.

Sunset Overdrive'ın yönetmeni Drew Murray, 2018 yılında Insomniac Games şirketi ile yollarını ayırarak Microsoft stüdyosu The Initiative'e katılım sağlamıştı. Ve geçtiğimiz aylarda bu sefer de The Initiative'den ayrılarak Insomniac Games'e geri döndü.

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