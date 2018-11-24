Sony Şahane Cuma'ya hazır Peki ya siz?



Sony, 23 Kasım'daki indirimli alışveriş günü Şahane Cuma için hazır. Sony'nin pek çok ürünü bu cumaya özel olarak %50'ye varan indirimlerle yetkili mağazalarda satışa sunuluyor.

%50'ye varan indirimle Sony HDR-AS50 Action Cam



Sağlam ve kompakt bir tasarım olan HDR-AS50 Action Cam, sade tarzıyla kullanıcıyı her gün video çekmeye teşvik ederken SteadyShot, 4K Zaman Atlamalı Çekim ve diğer gelişmiş özellikler, video çekmeyi eğlenceli ve kolay hale getiriyor. Bileğinize takabileceğiniz Canlı Önizlemeli Uzaktan Kumanda ise tüm yönlendirmelerinizi kolaylıkla kontrol etmenizi sağlıyor.

%40'a varan indirimle Sony HT-SF201 Soundbar Ev Sinema Sistemi



Sony'nin mükemmel ses teknolojisine sahip HT-SF201 Subwoofer Soundbar Ev Sinema Sistemi, eşsiz ses dağılımı kadar minimal tasarımıyla da dikkat çekiyor. Evde vakit geçirmeyi sevenleri memnun edecek bu ev sinema sistemi 80W ses çıkış gücüne sahip.

%40'a varan indirimle Sony Bravia XF70 4K Ultra HD HDR Smart TV



Görüntü yükseltme özelliği ve YouTube'a doğrudan kolay erişim sunan bu 4K HDR TV'de sahnelerin keyfini güzel ayrıntılarla çıkarabilirsiniz. 4K X-Reality PRO ile, dikkat çeken netlik için her görüntü gerçek 4K kalitesine yakın bir görüntüye yükseltiyor. XF70 filmlerin ve oyunların heyecanını 4K HDR olarak çok yükseklerde yaşatıyor.

%40'a varan indirimle Sony MDR-XB510AS EXTRA BASS™ Kulak İçi Spor Kulaklığı



Sportif kişiler için güzel bir seçenek olan MDR-XB510AS, EXTRA BASS™ özelliği spor motivasyonunu artırıyor. Hangi antrenman olursa olsun elinizden gelenin en iyisini yapmanızı sağlayacak güçlü ritimler için düşük frekansları güçlendiriyor. Su sıçramasına dayanıklı tasarımı sayesinde de her türlü hava koşulunda açık havada spor yapmanızı kolaylaştırıyor.

%40'a varan indirimle Sony WF-SP700N Spor için Kablosuz Gürültü Engelleme Özellikli Kulaklık



Tamamen kablosuz WF-SP700N kulaklıkla ister yürüyüp koşun ister tırmanın tüm egzersizleri kablo derdi yaşamadan rahatlıkla yapabileceksiniz. Gürültü Engelleme teknolojisi odaklanmanız için dikkat dağıtıcı unsurları engelliyor. Ortam Sesi Modu ise müziğin keyfini çıkarırken çevrenizdeki sesleri duymanıza olanak tanıyor. Siyah, beyaz, pembe ve sarı olmak üzere dört renk alternatifiyle sunuluyor.

%30'a varan indirimle Sony Bravia XF90 4K Ultra HD HDR Smart Android TV



XF90, Sony'nin en yeni işlemci ve görüntü kalitesi teknolojilerini 4K HDR TV eğlencesi için bir araya getiriyor. 4K HDR İşlemci X1™ Extreme çözümü, oldukça detaylı görüntüler için güçlü, gerçek zamanlı görüntü işleme özelliği sunuyor. X-tended Dynamic Range™ PRO ile donatılmış bu 4K HDR TV, karanlık sahnelerin daha karanlık ve aydınlık sahnelerin daha aydınlık olmasını sağlıyor.

Sony Şahane Cuma İndirimleri