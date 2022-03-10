Sony Rusya Bölgesi Operasyonlarını Askıya Aldı

Yapılan resmi açıklama sonrasında Sony Rusya bölgesi için yazılım, donanım, PlayStation Store gibi tüm faaliyetleri askıya aldığını duyurdu.

Rusya Ukrayna olayları herkesin olduğu gibi oyun dünyasının da gündeminde. Geçtiğimiz haftalarda pek çok önemli marka, şirket ve isim Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sebep göstererek ülkeye çeşitli yaptırımlarda bulundu. Kimi oyun yayıncıları oyunlarının bölgede satışını askıya alırken kimi şirketler tamamı ile Rusya'dan ayrıldı. Yaptırım yapan bu şirketlere oyun ve teknoloji dünyasının bir devi daha katıldı. Sony, yaptığı açıklama sonrasında Ukrayna için barış çağırısında bulunurken Rusya'ya yapacakları yaptırımlardan da bahsetti. Bu yaptırımlar oyun ve donanım satışlarını durdurmak da dahil olmak üzere daha bir çok hareketi içeriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrasında Ukrayna'ya destek olmak için harekete geçen şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. CD Projekt, Activision-Blizzard, Microsoft ve Apple gibi şirketler oyunlarını ve ürünlerini Rusya bölgesi için satıştan geçtiğimiz günlerde çekmişti. Yapılan son açıklamalar ile bu isimlerin arasına Sony de katıldı. Şirketin resmi kanallarından yapılan duyuru ile Sony bölgedeki tüm yazılım ve donanım satışları ile operasyonlarını durdurdu. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde oldu:

Sony'nin de uluslararası kampanyaya katılması ile Rusya bölgesi özellikle oyun ve teknoloji anlamında neredeyse durma noktasına geldi. Savaşın ve işgalin bir an önce sona ermesi çağrısı yapan şirketler bu amaçla birer birer bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Özellikle Sony, Microsoft, Apple gibi sektörün en büyük isimlerinin ayrılma kararı alması daha da büyük dalgalar yaratarak birçok küçük işletmeyi de bu konuda hareket etmeye teşvik ediyor.

CD Projekt ve Activison-Blizzard yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi bu tarz hareketler birbirinin önünü açarak daha çok şirketin oyunlarını, teknolojilerini ve ürünlerini bölgeden çekmeye devam edecek gibi duruyor. Yeni haberler geldikçe bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.

SaveButonu / Gamegar