Sony, PSP Oyunlarını Satmaya Devam Edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sony, PSP Oyunlarını Satmaya Devam Edecek

Sony, PSP Oyunlarını Satmaya Devam Edecek
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Geçtiğimiz nisan ayında PS3 ve Vita dijital mağazalarını kapatacağını açıklayan Sony, kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin üzerine geri adım atmıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında PS3 ve Vita dijital mağazalarını Sony, kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin üzerine geri adım atmıştı. Bunun yerine yalnızca dijital PSP oyunlarının satışını sona erdireceğini bildiren Japon şirket, görüşüne göre bu kararında da vazgeçti.

Kotaku'nun göre PlayStation İngiltere web sitesinin "önemli uyarılar" sayfasında yayınlanan bir duyuruda, PSP oyunlarının PS3 ve Vita konsollarının dijital mağazalarında satılmaya devam edileceği belirtildi.

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, 19 Nisan tarihli yazısında, "Biraz daha düşününce burada yanlış karar verdiğimiz açıkça görülüyor. Bugün, PlayStation Store'u PS3 ve PS Vita cihazları için çalışır durumda tutacağımızı söylemekten mutluluk duyuyorum. Fakat PSP oyunlarının satışı planlandığı gibi 2 Temmuz 2021'de sona erecek" ifadelerini kullanmıştı.

Herkes bu açıklamanın ardından PSP oyunlarına veda etmeyi beklerken, PlayStation İngiltere web sitesi, kullanıcıların söz konusu tarihten sonra da PS3 ve PS Vita mağazalarında bulunan PSP içeriğini satın alıp oynayabileceği ifade ediliyor.

PlayStation Portable ya da kısaca PSP, ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyunun yanı sıra müzik dinleme, film izleme gibi aktiviteleri gerçekleştirmeye olanak sağlayan el konsolu, 2011'de Vita modelinin çıkmasından üç yıl sonra üretimden kaldırılmıştı.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sony, PSP Oyunlarını Satmaya Devam Edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:34:12. #1.15#

title