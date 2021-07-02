Sony, PSP Oyunlarını Satmaya Devam Edecek

Geçtiğimiz nisan ayında PS3 ve Vita dijital mağazalarını kapatacağını açıklayan Sony, kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin üzerine geri adım atmıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında PS3 ve Vita dijital mağazalarını Sony, kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin üzerine geri adım atmıştı. Bunun yerine yalnızca dijital PSP oyunlarının satışını sona erdireceğini bildiren Japon şirket, görüşüne göre bu kararında da vazgeçti.

Kotaku'nun göre PlayStation İngiltere web sitesinin "önemli uyarılar" sayfasında yayınlanan bir duyuruda, PSP oyunlarının PS3 ve Vita konsollarının dijital mağazalarında satılmaya devam edileceği belirtildi.

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, 19 Nisan tarihli yazısında, "Biraz daha düşününce burada yanlış karar verdiğimiz açıkça görülüyor. Bugün, PlayStation Store'u PS3 ve PS Vita cihazları için çalışır durumda tutacağımızı söylemekten mutluluk duyuyorum. Fakat PSP oyunlarının satışı planlandığı gibi 2 Temmuz 2021'de sona erecek" ifadelerini kullanmıştı.

Herkes bu açıklamanın ardından PSP oyunlarına veda etmeyi beklerken, PlayStation İngiltere web sitesi, kullanıcıların söz konusu tarihten sonra da PS3 ve PS Vita mağazalarında bulunan PSP içeriğini satın alıp oynayabileceği ifade ediliyor.

PlayStation Portable ya da kısaca PSP, ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyunun yanı sıra müzik dinleme, film izleme gibi aktiviteleri gerçekleştirmeye olanak sağlayan el konsolu, 2011'de Vita modelinin çıkmasından üç yıl sonra üretimden kaldırılmıştı.

Kaynak: Turkmmo