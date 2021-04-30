Sony PS5 için heyecan verici bir duyuru yaptı!
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Sony PS5 için heyecan verici bir duyuru yaptı!

Sony PS5 için heyecan verici bir duyuru yaptı!
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Açıklama doğrudan Sony'den geldi!

Konsol severlere müjde! Sony PS5 için heyecan verici bir duyuru yaptı. Genellikle basına konuşmayı sevmeyen şirket sessizliğini bozdu.

Sony CEO'su Jim Ryan doğrudan "PlayStation 5 için önceki nesillere göre çok daha fazla özel oyuna sahip olacak." açıklamasını yaptı. Bu operasyonun geçtiğimiz seneden bu yana sessiz bir şekilde yürütüldüğünü belirten Ryan, kaliteli oyunların birer birer çıkış yapacağını açıkladı. PlayStation 5'in eski nesil konsollara göre daha fazla özel oyuna sahip olacağını da duyurdu. PlayStation 4'ün 100 adet özel oyunu olduğunu varsayarsak PlayStation 5'e ne kadar oyun çıkacağını tahmin etmek pek mümkün değil gibi görünüyor. Eğer şirket şaka yapıp 101 adet oyun çıkarmazsa tabii ki.

Sony, geçtiğimiz şubat ayında 229 Milyon Dolar'a Insomniac Games'i satın almıştı. Böylelikle şirket, bünyesine 2 büyük oyun kazandırdı. Bu oyunlar sırasıyla Ratchet&Clank: Rift Apart ve Spider-Man: Miles Morales oldu. Şirketin satın alınmasının ise bu operasyonun bir parçası olduğu böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: Playerbros

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