Sony, Ps4 "Remote Play" Özelliğini İphone ve İpad'e Getiriyor

Artık iOS işletim sistemli cihazlarınızda PS4 oyunlarını oynamak mümkün. Sony, uzun bekleyişlerin sonunda 'Remote Play' hizmetini iPhone ve iPad için de getirdi. Cihazınıza indireceğiniz bu uygulamayla birlikte neredeyse istediğiniz her yerden oyunlarınızı oynama keyfine erişebileceksiniz.

'Remote Play', özellikle televizyonu babasının elinden bir türlü kurtaramayan gençler için, oyunlarını diğer cihazlarda oynamayı sağlayan çok iyi bir buluş. Eğer hızlı bir internet bağlantınız varsa, iPhone veya iPad sahibiyseniz, gerekli olan her şeye sahipsiniz demektir.

'Remote Play' özelliği, neredeyse dört senedir sadece Sony'nin kendi cihazlarına özel bir hizmetti. Yani eğer bir Xperia akıllı telefonunuz veya PlayStation Vita'nız yoksa, istediğiniz her yerde oyun oynama keyfinden mahrum kalma durumundaydınız. Artık böyle değil.

iOS İŞLETİM SİSTEMİNDE "REMOTE PLAY"

'Remote Play' hizmetini kullanmak inanılmaz basit. Yapmanız gerekenler PS4 cihazınızı çalıştırdıktan sonra iPhone veya iPad'inize Sony'nin resmi 'Remote Play' uygulamasını indirmek. Cihazları birbirine bağlamak için de uygulamaya PlayStation Network hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor.

Eğer uygulama düzgün şekilde işini yapmazsa diye bir elle kurulum seçeneği de var. Cihazlar birbirini tanıdıktan sonra ise size sadece oyununuzun keyfini sürmek kalıyor.

Aynı zamanda PSN partilerine katılabiliyor ve arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Fakat işletim sistemi iOS olduğu için, elbette bazı kısıtlamalar mevcut...

iOS ÜZERİNDE "REMOTE PLAY" KISITLAMALARI

Bir PS4 oyununu düzgün oynamanın ve tadını çıkarmanın en iyi yolunun bir oyun kumandası kullanmakta olduğunu düşünüyoruz. Ne yazık ki iOS işletim sistemi, DualShock 4 oyun kumandaları ile uyumlu değil. Bu yüzden ya bir MFi kumanda kullanmalısınız ya da ekrandaki sanal kontrolleri kullanmak zorundasınız.

Aynı zamanda hücresel ağ üzerinden 'Remote Play' hizmetini kullanmak en azından şimdilik mümkün değil, bu yüzden bir Wi-Fi ağına bağlanmış olmanız gerekiyor. Eğer iki cihaz da aynı Wi-Fi ağına bağlıysa uygulamadan daha iyi verim almanız mümkün. Ayrıca iOS 12.1 veya daha yeni güncellemelerden birinde olmak gerekiyor.

Uyumluluk içinse iPhone 7 ve daha sonra piyasaya çıkmış telefonlar, altıncı jenerasyon iPad, ikinci jenerasyon iPad Pro veya daha yeni iPad Pro'lardan birini kullanmanız gerekiyor.