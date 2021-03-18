Sony, PS4 için ücretsiz dağıtacağı 10 oyunu duyurdu - Oyunlar arasında Horizon Zero Dawn'da var!

Sony Interactive Entertainment, geçen sene COVID-19'a rağmen düzenlediği "Play at Home" etkinliğini bu sene de tekrarladı. Sony, etkinlikte 25 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasında 10 oyunu ücretsiz olacak kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Oyun sektörünün en büyük konsol üreticilerinden biri olan Sony, PlayStation kullanıcıları için düzenlediği Play at Home etkinliğinde 25 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasında 10 farklı oyunu hediye edeceğini açıkladı.

25 Mart'ta başlayacak olan etkinlik 22 Nisan'a kadar sürecek. Bu tarihler arasında 10 oyun ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Oyunları PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak alarak kütüphanesine ekleyenler sınırsız olarak kullanma hakkına sahip olacaklar.

Duyurulan oyunlarPS4 kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırmış durumda, etkinlikte açıklanan, ücretsiz olarak sunulacak 10 oyun ise şu şekilde;

PS4 ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAK 10 OYUN

· ABZU

· Enter the Gungeon

· Rez Infinite

· Subnautica

· The Witness

· Astro Bot Rescue Mission (VR)

· Moss (VR)

· Thumper (VR)

· Paper Beast (VR)

HORIZON ZERO DAWN ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAK!

Sony bu sene düzenlediği etkinlikte oyun severleri sevindiren büyük bir haber verdi. Etkinlikte açıklanan 10 oyun arasında Horizon Zero Dawn Complete Edition'un olduğu açıklandı. Başarılı hikayesi ile göz alıcı grafiklerin birleştiği oyun, son derece popüler bir konumda bulunuyor. Daha önce oyunu alamamış ve oynayamamış kullanıcılar için çok güzel bir hediye oldu.