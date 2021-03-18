Sony, PS4 için ücretsiz dağıtacağı 10 oyunu duyurdu - Oyunlar arasında Horizon Zero Dawn'da var!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sony, PS4 için ücretsiz dağıtacağı 10 oyunu duyurdu - Oyunlar arasında Horizon Zero Dawn'da var!

18.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:00
Sony, PS4 için ücretsiz dağıtacağı 10 oyunu duyurdu - Oyunlar arasında Horizon Zero Dawn'da var!

Sony Interactive Entertainment, geçen sene COVID-19'a rağmen düzenlediği "Play at Home" etkinliğini bu sene de tekrarladı. Sony, etkinlikte 25 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasında 10 oyunu ücretsiz olacak kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Oyun sektörünün en büyük konsol üreticilerinden biri olan Sony, PlayStation kullanıcıları için düzenlediği Play at Home etkinliğinde 25 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasında 10 farklı oyunu hediye edeceğini açıkladı.

25 Mart'ta başlayacak olan etkinlik 22 Nisan'a kadar sürecek. Bu tarihler arasında 10 oyun ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Oyunları PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak alarak kütüphanesine ekleyenler sınırsız olarak kullanma hakkına sahip olacaklar.

Duyurulan oyunlarPS4 kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırmış durumda, etkinlikte açıklanan, ücretsiz olarak sunulacak 10 oyun ise şu şekilde;

PS4 ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAK 10 OYUN

· ABZU

· Enter the Gungeon

· Rez Infinite

· Subnautica

· The Witness

· Astro Bot Rescue Mission (VR)

· Moss (VR)

· Thumper (VR)

· Paper Beast (VR)

HORIZON ZERO DAWN ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAK!

Sony bu sene düzenlediği etkinlikte oyun severleri sevindiren büyük bir haber verdi. Etkinlikte açıklanan 10 oyun arasında Horizon Zero Dawn Complete Edition'un olduğu açıklandı. Başarılı hikayesi ile göz alıcı grafiklerin birleştiği oyun, son derece popüler bir konumda bulunuyor. Daha önce oyunu alamamış ve oynayamamış kullanıcılar için çok güzel bir hediye oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Ünal Karaman Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sony, PS4 için ücretsiz dağıtacağı 10 oyunu duyurdu - Oyunlar arasında Horizon Zero Dawn'da var! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:05:31. #1.16#
title