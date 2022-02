Sony, PS Plus Mart 2022 Oyunlarını Açıkladı

Sony, aylık abonelik sistemi olan PS Plus'ın bu ay hangi oyunları vereceğini oyuncularla paylaştı. Duyurulan PS Plus Mart 2022 oyunları arasında oldukça sağlam bir isim bulunmakta.

Bildiğiniz gibi Sony, üyelik sistemi PS Plus ile oyunculara her ay birbirinden farklı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Oyunların online modlarına da erişmenizi sağlayan bu üyelik, pek çok PlayStation sahibinin de olmazsa olmazlarından. Oyuncular da her ay bir sonraki ücretsiz oyunun ne olacağı konusunda oldukça meraklı. Bu ay verilecek oyunlardan bazıları geçtiğimiz saatlerde yaşanan sızıntılardan sonra ortaya çıkmıştı. Sony'den gelen resmi açıklamayla sızıntıda ortaya çıkan oyunların yanı sıra 2 oyunun daha PS Plus ile verileceği ortaya çıktı.

Sony bu ay PS Plus ile oyunculara 4 oyun sunacak. 1 Mart'tan itibaren erişime açılacak oyunların listesi ise şöyle:

Ghost of Tsushima: Legends

Ghostrunner

ARK: Survival Evolved

Team Sonic Racing

Paylaşılan oyunlardan Ghostrunner sadece PlayStation 5'e geliyor. Yani bir PS4 sahibi bir PS Plus abonesiyseniz oyunu oynayamayacaksınız. Diğer üç oyun ise hem PS4 hem de PS5'te oynanabilir olacak. Burada isterseniz ARK: Survival Evolved oynayarak bir adada yaşamaya ve kendinize hayvan avlayarak, bitki toplayarak ve ev yaparak hayatta kalmaya çalışabilir, isterseniz de Team Sonic Racing ile arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz.

Ghost of Tsushima: Legends ise arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çevrimiçi bir co-op oyunu. Yapacağınız sınıf seçimi ile ister 2 kişilik hikaye görevlerinde ilerleyebilir isterseniz de hayatta kalma modunu deneyim edebilirsiniz. Legends'in ana Ghost of Tsushima oyunu olmadığını ve onun çevrimiçi bir modu olduğunu söylemekte de fayda var.

PS Plus Mart 2022 oyunları 1 Mart'tan itibaren erişime açılacak.

